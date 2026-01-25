Хаменеї сховався в підземному бункері у зв'язку з можливим нападом США на Іран - ЗМІ

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сховався в підземному бункері напередодні можливого нападу США на Ісламську Республіку, повідомляє газета The Times of Israel, посилаючись на опозиційний новинний сайт Iran International.

Згідно з інформацією, отриманою опозиційним сайтом, Хаменеї пішов у підпілля після того, як високопоставлені чиновники оцінили "підвищений ризик потенційного нападу США", оскільки Сполучені Штати перекидають значні військові сили в регіон. Вказується, що аятолла Хаменеї був доставлений в бункер разом зі своєю родиною і знаходиться під охороною елітного підрозділу.

Поки Хаменеї переховується, його третій син, Масуд Хаменеї, взяв на себе повсякденне управління офісом свого батька і служить "основним каналом зв’язку" з лідерами уряду, йдеться в повідомленні опозиції.

У повідомленні уточнюється, що бункер верховного лідера укріплений і містить систему взаємопов’язаних тунелів.

Як пише британська International Business Times, згідно з джерелами в розвідці, секретний добре укріплений бункер Хаменеї розташований в тегеранському районі Лавізан. Ця надсекретна база знаходиться на глибині не менше 90-100 метрів під землею і захищена зенітними системами.

Вважається, що бункер більш захищений, ніж підземний ядерний об’єкт у Фордо, який зазнав атаки американських стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2 в червні.