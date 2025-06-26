Інтерфакс-Україна
Події
14:45 26.06.2025

Аятолла Хаменеї: Іран переміг, США отримали "різкий удар" - ЗМІ

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У четвер верховний лідер іранського режиму мулл Аятолла Хаменеї вперше виступив по телебаченню після укладення перемир'я з Ізраїлем та проголосив перемогу, повідомляє французька теле- та радіомережа новин BFM TV.

"Я хочу привітати велику іранську націю: перш за все, з перемогою над сіоністським режимом", – заявив Хаменеї в письмовій заяві, опублікованій офіційним інформаційним агентством Irna.

Як повідомляється, Аятолла Хаменеї заявив, що Ізраїль "майже розвалився" після ударів Ірану у відповідь, через два дні після оголошення перемир'я. Він також стверджує, що "Ісламська Республіка перемогла і дала ляпаса Америці".

Хаменеї сказав, що Сполучені Штати вступили в конфлікт з Ізраїлем, "тому що вважали, що якщо вони не вступлять, сіоністський режим буде знищений", - повідомляє CNN. "Однак американці нічого не виграли в цій війні" - додав він.

Теги: #іран #хаменеї #сша

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