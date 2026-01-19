Інтерфакс-Україна
Події
19:04 19.01.2026

ДСНС розгорнула 41 мобільну кухню У Києві – Свириденко

ДСНС розгорнула 41 мобільну кухню У Києві – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула у столиці 41 мобільну кухню, ще 40 знаходяться у резерві, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби. Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці", - написала вона у Телеграм-каналі.

 

