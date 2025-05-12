Інтерфакс-Україна
Події
03:31 12.05.2025

Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

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Під час візиту до Києва у суботу президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр Польщі Дональд Туск і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання "коаліції охочих" спробували традиційні українські страви від Євгена Клопотенка.

"Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас", - написав Клопотенко в Facebook.

Він додав, що Макрон обрав борщ і кочану кашу, Стармер замовив сирники, Туск скуштував галушки, а Мерц львівський сирник. У меню також були пиріжки з яблуками і вишнями, голубці, буковинська начинка та інші традиційні страви.

Кір Стармер також відвідав кримськотатарський ресторан Мусафір.

"Якщо після візиту переговори підуть краще — ми ні до чого. Це все смак", - додав Клопотенко.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C7svabv3W/

Теги: #клопотенко #візит #кухня

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