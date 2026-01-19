Інтерфакс-Україна
Культура
11:52 19.01.2026

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Фото: Міністерство культури України

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк здійснила робочий візит до Харкова, де 14 січня ознайомилася з діяльністю місцевих установ книговидавничої та бібліотечної сфер та обговорила програми підтримки книжкової індустрії й розвиток культурних просторів у регіоні.

Як зазначили в Міністерстві культури, розвиток культурної сфери в регіонах лишається одним із пріоритетів відомства. У центрі уваги під час поїздки були підтримка українського книговидання, формування сучасних культурних просторів та просування відповідних ініціатив. 

Лаюк підкреслила важливість інтегрованого підходу між ключовими учасниками галузі — бібліотеками, книгарнями, авторами, видавцями та друкарнями, що, на її думку, створює умови для якісного читання та розвитку ринку.

Зокрема, заступниця міністра повідомила про розробку програми знижок на оренду для книгарень як одного з механізмів підтримки, спрямованої на децентралізацію книгарського бізнесу та посилення їх ролі як культурних хабів. 

У межах візиту Лаюк відвідала поліграфічне підприємство ТОВ «Фактор-Друк», ознайомилася з повним циклом виготовлення книжкової продукції, а також провідні бібліотеки Харкова — Харківську державну наукову бібліотеку імені В. Г. Короленка, Харківську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва, і Центральну наукову бібліотеку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Лаюк також провела дискусії з представниками бібліотечної та книговидавничої спільноти в «ЄрміловЦентрі», оглянула діяльність Харківського літературного музею та книгарні-кав’ярні «Книгоукриття» і взяла участь у програмі на радіо «Хартія» щодо стану книжкової сфери. 

Під час зустрічі з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та його заступниками обговорювали питання функціонування культурної інфраструктури області й державної підтримки галузі.

Міністерство культури підкреслило, що роль Харкова як важливого центру української культури і книговидання зберігається навіть в умовах повномасштабної війни, а стратегічні ініціативи мають сприяти зміцненню культурної ідентичності та доступу до культурних ресурсів.

