Інтерфакс-Україна
Культура
16:19 16.01.2026

В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

Хвилина роздумів поблизу кордону між Росією та Україною. На фото: Олександр стоїть біля руїн зруйнованого будинку своїх батьків у селі Стрілеча.
Хвилина роздумів поблизу кордону між Росією та Україною. На фото: Олександр стоїть біля руїн зруйнованого будинку своїх батьків у селі Стрілеча. | Фото: Ольги Гібелінди

Із 29 січня в український прокат виходить документальний фільм Королеви радості, присвячений дреґ-культурі та квір-спільноті в Україні. Дистриб’ютором стрічки в Україні є компанія SVOEkino, повідомили організатори.

Фільм розповідає про самопізнання, особисту свободу та силу спільноти в умовах повномасштабної війни. За сюжетом, головні герої та героїні об’єднуються для організації благодійного дреґ-шоу на підтримку України та її захисників, демонструючи, що мистецтво й культура можуть бути формою опору та солідарності.

Героями стрічки є троє українських квір-персон: Монро — трансгендерна жінка, блогерка та громадська діячка; Артур Озеров (дреґ-артист Aura) — військовий та виконавець; а також Олександр Данілін (Marlen Scandal) — одна з ключових постатей української дреґ-культури, який нещодавно помер після тривалої хвороби.

Режисеркою фільму є Ольга Гібелінда, для якої «Королеви радості» стали повнометражним документальним дебютом. У стрічці поєднано художню чутливість із документальною точністю, а також порушено теми ідентичності, самовираження та права бути собою.

Світова прем’єра фільму відбулася в межах конкурсної програми Newcomers на Thessaloniki International Documentary Festival, одному з провідних міжнародних форумів документального кіно. До прем’єри стрічку включило до переліку найбільш очікуваних фільмів фестивалю американське видання Deadline.

Після цього фільм був представлений на низці міжнародних кінофестивалів, зокрема на DOK Leipzig. Українська прем’єра відбулася у квітні 2025 року на фестивалі квір-кіно Sunny Bunny.

Допрем’єрний показ фільму запланований на 28 січня. Офіційний прокат стартує 29 січня.

Фільм створено у міжнародній ко-продукції України, Франції та Чехії. Продюсеркою з українського боку виступила Іванна Хіцінська (Malanka Studios). У проєкті також брали участь французька компанія Les Steppes Productions та чеська Film & Chips. Стрічка увійшла до колекції європейського мовника ARTE Generation Ukraine та була створена за підтримки Суспільне Мовлення.

