Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

Українська науково-фантастична драма "Ти - космос" режисера Павла Острікова здобула головну нагороду Jury Award / International Films: Best Film на найбільшому фестивалі наукової фантастики у Центральній Європі 12th Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії.

"У центрі історії — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі опиняється останньою людиною у Всесвіті. Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги", - йдеться в повідомленні Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що фільм створено за підтримки Держкіно компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією, і в український прокат виходить 20 листопада 2025 року.

Фестиваль Future Gate - форум, який щороку об’єднує найкраще sci-fi кіно та нові технології. Цього разу його темою стало "людське тіло" — від кібернетичних удосконалень до генетичних модифікацій та впливу штучного інтелекту.

Як повідомлялося, український фільм "Ти - космос" режисера Павла Острікова у 2024 році отримав нагороди "Золотий восьминіг" та "Срібний Мельєс" на Страсбурзькому кінофестивалі (Франція), приз за найкращу режисуру - на FilmFestival Cottbus (Німеччина), приз за найкращу акторську гру - на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках (Греція), найкращий художній фільм - на Фестивалі наукової фантастики Science+Fiction Festival (Італія) і Гран-прі - на Одеському міжнародному кінофестивалі (Україна) у 2025 році.