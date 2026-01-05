Інтерфакс-Україна
Події
13:35 05.01.2026

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

До Міністерства закордонних справ України у понеділок буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів.

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним по відношенню до виклику українського посла у Празі", - сказав речник.

У МЗС наголосили, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією та вдячна чеському народу за непохитну солідарність з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Переконані, що ганебні заяви окремих політиків не мають наносити шкоду нашій плідній двосторонній співпраці, яка посилює обидві країни, на тлі надзвичайних викликів для безпеки як

Раніше у медіа опублікували заяву віцепрем’єр-міністерки, міністерки фінансів Чехії Алени Шиллерової про виклик посла України Василя Зварича до МЗС Чехії 5 січня.

"Міністр закордонних справ Петр Мацінка дав мені повноваження оголосити тут, що він викличе посла через його заяви. Реакція посла була щонайменше недоречною", – сказала Шиллерова в дискусійному шоу.

На її думку, український дипломат висловився "більш експресивно, ніж мало бути".

