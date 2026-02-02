Сибіга про повернення Росії у міжнародний футбол: майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента ФІФА щодо повернення Росії у міжнародний футбол, нагадав, що Росія досі не закінчила війну.

"679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол – Росія їх убила. І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року (у Берліні часів панування нацистів у Німеччині – ІФ-У)", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Також Українська Асоціація Футболу закликала Інфантіно не змінювати позицію щодо відсторонення російських команд від міжнародних змагань, поки триває війна проти України.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість скасування введеної в 2022 році заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах, бо заборона "нічого не досягла, вона лише породила більше розчарування і ненависті". Він також вважає, що "було б корисно, якби дівчата і хлопці з Росії могли грати у футбол у інших країнах Європи".