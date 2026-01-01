Інтерфакс-Україна
Події
21:39 01.01.2026

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

2 хв читати
Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

Україна очікує, що державна влада та громадянське суспільство Чеської Республіки дадуть оцінку заявам спікера Палати депутатів Томі Окамури з погляду їх сумісності з його посадою, заявив Надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Василь Зварич. Заяву Зварич розмістив у своєму профілі в Facebook у вівторок.

За повідомленням ресурсу Česke noviny (CTK) спікер Палати депутатів Томі Окамура (СДПН) "укотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні".

"Я вважаю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни… Я розумію, що для Заходу вигідно, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, яку росіяни витрачатимуть ще до того, як вона потрапить на фронт", – цитує CTK голову Палати депутатів.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота… Нехай крадуть, але не у наших, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі", – цитує фрагмент виступу Окамури CTK.

"Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди. Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти. Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик", - сказано в заяві посла Україну, яку цитує, зокрема ресурс Česke noviny (CTK) у четвер.

 

 

Теги: #реакція #заява #чехія #посол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 30.12.2025
Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

12:01 30.12.2025
Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

01:17 22.12.2025
Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

19:35 21.12.2025
Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

08:48 21.12.2025
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

18:50 19.12.2025
Швидкий мир без міжнародного права буде крихким – посол Швейцарії

Швидкий мир без міжнародного права буде крихким – посол Швейцарії

07:51 19.12.2025
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – Зеленський

Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА