22:37 21.01.2026

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

У Києві продовжує залишатися напруженою ситуація в енергосистемі, тривають екстрені відключення, проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти до жорстких, але прогнозованих графіків, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, над відновленням світла та тепла протягом дня працювало 160 бригад, у нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. У місті мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Щодо теплопостачання та соціальної сфери, відзначено часткову стабілізацію роботи теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок. "Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе", - додав Шмигаль.

На критичних точках Києва задіяно 124 генератора різної потужності та розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12197

