Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом ситуацію з безпекою в Гренландії та Арктиці.

"Говорив з @POTUS (Дональдом Трампом - ІФ-У) щодо ситуації з безпекою в Гренландії та Арктиці. Ми продовжимо працювати над цим, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним у Давосі пізніше цього тижня", — зазначив Рютте у дописі в соціальній мережі X.

Джерело: https://x.com/secgennato/status/2012928533094363411?s=46