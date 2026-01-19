Інтерфакс-Україна
00:41 19.01.2026

Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом ситуацію з безпекою в Гренландії та Арктиці.

"Говорив з @POTUS (Дональдом Трампом - ІФ-У) щодо ситуації з безпекою в Гренландії та Арктиці. Ми продовжимо працювати над цим, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним у Давосі пізніше цього тижня", — зазначив Рютте у дописі в соціальній мережі X.

