Інтерфакс-Україна
Події
11:27 17.01.2026

7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

2 хв читати
7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

У 7 корпусі Десантно-штурмових військ (ДШВ) розповіли про обстановку поблизу Дронівки на словʼянському напрямку на Донеччині – окупанти просочуються у міжпозиційний простір, намагаються форсувати річку Сіверський Донець та ставлять ціль вийти до пануючих висот поблизу н.п. Закітне та Крива Лука для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

"Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється. Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві", - йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому – для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

"Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки. "У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - зазначається у дописі.

Теги: #сіверський_донець #ситуація #7_корпус #словянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:39 17.01.2026
З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

11:07 16.01.2026
Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

01:00 16.01.2026
Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

02:38 15.01.2026
Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

18:31 14.01.2026
Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

16:07 14.01.2026
Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

03:27 14.01.2026
Ворог просунувся поблизу села Лозова а також неподалік Степногірська та в ньому самому - DeepState

Ворог просунувся поблизу села Лозова а також неподалік Степногірська та в ньому самому - DeepState

03:22 13.01.2026
На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

20:21 12.01.2026
"Хартія" встановила прапор України над будівлею міськради Куп’янська

"Хартія" встановила прапор України над будівлею міськради Куп’янська

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

ОСТАННЄ

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

Держприкордонслужба викрила спробу контрабанди техніки Apple на 35 млн грн

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА