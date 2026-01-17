7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

У 7 корпусі Десантно-штурмових військ (ДШВ) розповіли про обстановку поблизу Дронівки на словʼянському напрямку на Донеччині – окупанти просочуються у міжпозиційний простір, намагаються форсувати річку Сіверський Донець та ставлять ціль вийти до пануючих висот поблизу н.п. Закітне та Крива Лука для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

"Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється. Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві", - йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому – для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

"Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки. "У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - зазначається у дописі.