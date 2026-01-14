Інтерфакс-Україна
Ворог просунувся поблизу села Лозова а також неподалік Степногірська та в ньому самому - DeepState

Просування ворога зафіксовано поблизу села Лозова а також в Степногірську та неподалік цього міста, повідомив OSINT-проєкт DeepState станом на початок середи.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів в Степногірську та поблизу нього збільшилась на 2,22 кв. км за рахунок "сірої" зони.

Поблизу села Лозова (Ізюмського району, не слід плутати з містом Лозова) площа окупованої території зросла на 10,58 кв. км, "сіра" зона на цій ділянці фронту зменшилася незначно – на 1,77 кв.км .

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23072

