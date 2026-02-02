Інтерфакс-Україна
08:17 02.02.2026

У січні окупанти захопили майже вдвічі менше території, ніж у грудні - 245 кв. км - DeepState

У січні 2026 року ворог окупував 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у Телеграм-каналі.

За даними проєкту, найбільше штурмових дій припало на Покровський відтинок - 33% усіх атак. На другому місці опинився Гуляйпільський відтинок із 21% штурмів, де відзначено зростання активності у 1,75 раза. Водночас Костянтинівський, Лиманський та Олександрівський відтинки зафіксували відповідно 12%, 8% та 8% атак.

"Негативним рекордсменом став Слов’янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", - зазначають автори DeepState.

Попри зниження загальної активності на 4% у порівнянні з груднем, більшість військових оцінюють січень як відносно менш напружений місяць.

 

