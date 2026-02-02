ПС ЗСУ: 157 ворожих БпЛА знешкоджено, є влучання балістики та 12 безпілотників

Сили оборони минулої ночі та станом на 9.00 понеділка знешкодили 157 ворожих безпілотників різних типів із 171, що атакували Україну, зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 02 лютого (з 18:00 01 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим., а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, близько 100 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили у ПС ЗСУ.