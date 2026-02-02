Інтерфакс-Україна
Події
09:31 02.02.2026

ПС ЗСУ: 157 ворожих БпЛА знешкоджено, є влучання балістики та 12 безпілотників

1 хв читати
ПС ЗСУ: 157 ворожих БпЛА знешкоджено, є влучання балістики та 12 безпілотників

Сили оборони минулої ночі та станом на 9.00 понеділка знешкодили 157 ворожих безпілотників різних типів із 171, що атакували Україну, зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 02 лютого (з 18:00 01 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим., а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, близько 100 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили у ПС ЗСУ.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 02.02.2026
Росія спрямувала БПЛА на тепловоз у Запоріжжі, постраждалих немає

Росія спрямувала БПЛА на тепловоз у Запоріжжі, постраждалих немає

08:25 31.01.2026
ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

15:29 29.01.2026
Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

08:43 29.01.2026
ППО України знешкодила 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на семи локаціях

ППО України знешкодила 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на семи локаціях

19:52 28.01.2026
У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

20:14 27.01.2026
Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

11:56 27.01.2026
Одна людина загинула, ще одна поранена через російські удари по Запоріжжю

Одна людина загинула, ще одна поранена через російські удари по Запоріжжю

11:45 27.01.2026
Стало відомо про одного загиблого через атаку по Одесі

Стало відомо про одного загиблого через атаку по Одесі

08:42 26.01.2026
ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

У Центрі соціальної адаптації в Чернігівському районі сталася пожежа, поліція розшукує трьох його мешканців

Більше половини українців проти відмови від територій за гарантії безпеки – КМІС

"Укрзалізниця" повідомила про рух поїздів у зонах підвищеного ризику станом на 2 лютого

Облрада: Удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку не випадкові - загроза для людей і економіки Дніпропетровщини

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

Ворог завдав удари по 35 населених пунктах Запорізької області, поранено 10 людей - ОВА

У січні окупанти захопили майже вдвічі менше території, ніж у грудні - 245 кв. км - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА