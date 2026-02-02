У Центрі соціальної адаптації в Чернігівському районі сталася пожежа, поліція розшукує трьох його мешканців

Вночі спалахнув Центр соціальної адаптації у Михайло-Коцюбинській громаді поблизу Чернігова, де проживало шестеро людей, трьох з них наразі розшукують, повідомила поліція.

"Вночі 1 лютого до поліції надійшло повідомлення, що у селі Михайло-Коцюбинської селищної громади Чернігівського району в будівлі центру соціальної адаптації сталася пожежа. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив стіни", - йдеться у повідомленні поліції Чернігівської області у фейсбуці у понеділок.

Поліція встановила, що в центрі соціальної адаптації проживали шестеро людей. Наразі встановлюється місцезнаходження трьох осіб.

Повідомляється, що на місці події працює слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та рятувальники ДСНС. Призначено низку експертних досліджень. У рамках розслідування поліція встановлює посадових осіб, що відповідальні за дотримання вимог пожежної безпеки.