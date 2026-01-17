Інтерфакс-Україна
Події
10:03 17.01.2026

Двоє цивільних поранено через ворожу атаку на Чернігівщині

У Чернігівській області під ударом РФ опинилася Холминська громада, поранено двох цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус/

"Учора ввечері під ударом опинилася Холминська громада. Через атаку "герані" по селищу - двоє поранених. Це цивільні чоловіки 39 і 55 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджений продуктовий магазин, будинки та автівки людей", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Також російський БпЛА вибухнув на території спеціалізованої аграрної структури в Чернігівському районі.

