Інтерфакс-Україна
Події
13:19 30.12.2025

На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

1 хв читати
На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл
Фото: Чернігівська ОВА

На засіданні Ради оборони було ухвалене рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади Чернігівської області, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей. Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання - забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові", - написав Чаус в телеграм-каналі.

Він зазначив, що жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес.

"Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів", - наголосив Чаус.

Теги: #села #чернігівська_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 25.12.2025
Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

10:07 25.12.2025
В Чернігівській області двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень через ворожі атаки дронів

В Чернігівській області двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень через ворожі атаки дронів

15:24 24.12.2025
Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

13:07 24.12.2025
Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

09:46 23.12.2025
На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

10:54 21.12.2025
З 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 147 тис. осіб - Мінрозвитку

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 147 тис. осіб - Мінрозвитку

22:43 20.12.2025
Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

11:02 11.12.2025
На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

07:01 11.12.2025
Донеччина: за тиждень евакуйовано 650 людей, у зоні активних бойових дій залишаються 13,8 тис. жителів

Донеччина: за тиждень евакуйовано 650 людей, у зоні активних бойових дій залишаються 13,8 тис. жителів

16:50 08.12.2025
Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Ворог окупував три села та просунувся в Мирнограді на Донеччині, а також на Сумщині – DeepState

На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Після атаки залишились без світла понад 75 тис. споживачів на Чернігівщині, є знеструмлення на Харківщині і Сумщині – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА