На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

Фото: Чернігівська ОВА

На засіданні Ради оборони було ухвалене рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади Чернігівської області, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей. Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання - забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові", - написав Чаус в телеграм-каналі.

Він зазначив, що жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес.

"Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів", - наголосив Чаус.