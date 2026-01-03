Наземні роботизовані комплекси та підземні стабілізаційні пункти стануть основою системи евакуації поранених в умовах 20-кілометрових кіл-зон - Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Використання наземних роботизованих комплексів, створення підземних стабілізаційних пунктів та вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів поля бою обговорювались під час наради з питань розвитку медичної служби за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Сучасна війна ставить нас перед дедалі складнішими викликами: "кіл-зона" може сягати понад 20 кілометрів. Тому ми постійно шукаємо й упроваджуємо нові рішення — як організаційні, так і технічні. Передусім це стосується евакуації поранених і надання їм швидкої та ефективної медичної допомоги", - написав Сирський у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, під час наради обговорили використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю. "Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом евакуації поранених в складних тактичних умовах. Дедалі більше підрозділів впроваджують застосування НРК, які фактично виконують функції "CASEVAC", доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медичної евакуації. Насамперед цей підхід використовуємо на покровському напрямку, де зараз особливо важко", - підкреслив Сирський.

"Окремо заслухав доповідь 81-шої бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено й безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати", - наголосив Сирський.

Також обговорили вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів поля бою. "За підсумками наради визначив ключові напрями роботи медичної служби на січень 2026 року. Продовжуємо розвивати сучасні підходи до евакуації поранених із використанням безпілотних систем, покращувати взаємодію між підрозділами та розгортати мережу заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж усієї лінії фронту", - додав він.