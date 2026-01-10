Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Ворог у суботу скинув на місто Слов’янськ (Донецька обл.) керовану бомбу потужністю 250 кг, які влучила на приватне подвір’я, поранено сімох громадян, повідомляє Нацполіція України.

"Внаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу та доставляли до лікарні. Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.