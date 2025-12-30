На Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з ряду населених пунктів

Синельниківський районний координаційний штаб з питань евакуації прийняв рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, повідомляє пресслужба Покровської територіальної громади.

Всього у список населених пунктів, які підлягають обов’язковій евакуації, увійшли більше сорока селищ та сіл.

Так, згідно з повідомленням у Facebook, евакуація буде проводитися з селища Покровське, с.Андріївка, с.Богодарівка, с.Братське, с.Вербове, с.Вишневе, с.Відрадне, с.Вільне, с.Вовче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетне, с.Герасимівка, с.Данилівка, ,с.Діброва, с.Добропасове, с.Єгорівка, с.Зелена Долина, с.Киричкове, с.Цегельне, с.Коломійці, с.Кривобокове, с.Левадне, с.Малинівка, с.Маяк, с.Мечетне, с.Нечаївка, с.Новоолександрівка, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, с.Олексіївка, с.Орли, с.Остапівське, с.Отрішки, с.Злагода, с.Петриків, с.Писанці, с.Піщане, с.Привілля, с.Радісне, с.Скотувате, с.Солоне, с.Старокасянівське, с.Тихе, с.Христофорівка, с.Чорненкове.

"Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року. Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області", - наголошується в повідомленні.

Для отримання допомоги при евакуації жителі регіону можуть звернутися на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області 0-800-336-085, або до партнерських гуманітарних організацій: Гуманітарна місія "Проліска" 095-601-54-17; ГО "Десяте квітня" 0-800-33-28-58, 063-528-48-89; БФ "Роккада" 067-120-92-03; БФ "Діти нового покоління" 068-980-07-09.

Також можна звернутися до органів Національної поліції України за телефоном 102 або до старости округу чи безпосередньо до виконавчого комітету Покровської селищної ради.

"Нагадуємо, наразі громада віднесена до зони активних бойових дій і перебування на її території становить загрозу для здоров’я та життя громадян. Якщо ви проживаєте на території зазначених населених пунктів, маєте намір і бажання евакуюватися та потребуєте допомоги в цьому питанні, просимо звертатися за вищевказаними контактами. Повідомляємо, що після закінчення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних (зокрема доглядових) та адміністративних послуг. Крім того буде припинено надання певних комунальних послуг", - зазначили в адміністрації громади.