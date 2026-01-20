02:24 20.01.2026
Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі
У одному з районів Києва внаслідок ворожої балістичної атаки пошкоджено нежитлову забудову, ще на одній локацій горять автомобілі, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
"Фіксуємо наслідки комбінованої атаки. У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову", - написав він у телеграмі в ніч на вівторок.
За словами Ткаченка, на іншій локації горять автомобілі.
Раніше повідомлялося про вибухи в столиці.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2217