Інтерфакс-Україна
Події
02:24 20.01.2026

Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

1 хв читати

У одному з районів Києва внаслідок ворожої балістичної атаки пошкоджено нежитлову забудову, ще на одній локацій горять автомобілі, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо наслідки комбінованої атаки. У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову", - написав він у телеграмі в ніч на вівторок.

За словами Ткаченка, на іншій локації горять автомобілі.

Раніше повідомлялося про вибухи в столиці.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2217

Теги: #київ #балістика #пошкодження

