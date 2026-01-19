Свириденко доручила перевірити соцзаклади на наявність електроенергії, пального для генераторів і харчування

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила провести додаткову перевірку всіх центрів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання на наявність електроенергії, пального для генераторів і гарячого харчування.

"Наше ключове завдання — щоб жоден медичний заклад не зупинився через перебої з енергопостачанням. МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну та автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори. Держава додатково надає резерви генераторів і пального там, де це потрібно найбільше. Окремо тримаємо на контролі забезпечення ліками. Лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено", - написала Свириденко в телеграм-каналі, по результатам наради з профільними міністрами.

Також вона дала термінове доручення Міністерству соціальної політики, сімʼї та єдності та обласним військовим адміністраціям (ОВА) перевірити, хто з маломобільних людей і одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках.

"Особливий фокус — Київ. Держава забезпечує необхідні ресурси, але також розраховуємо на активну роботу місцевої влади", - наголосила премʼєр.

Крім того, за її словами, під окремим контролем перебувають соціальні установи.

"Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання. Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчуванням", - повідомила Свириденко.

Джерело: