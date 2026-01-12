Інтерфакс-Україна
17:34 12.01.2026

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив документи щодо відбудови та економічного розвитку України і доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко, віцепрем’єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка.

"Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів. Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що від Росії має бути чітка відповідь, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах.

"Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції", - зауважив Зеленський.

Він зазначив, що якщо Росія обере війну, то відповіддюсвіту повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів.

