Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США
Президент України Володимир Зеленський обговорив із переговорною командою графіки роботи на наступні два тижні, і доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.
"Детальна доповідь усієї нашої переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.
За його словами, це повинен бути документ історичного рівня, і зараз він досягає саме такого рівня.