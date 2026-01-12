Інтерфакс-Україна
17:26 12.01.2026

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із переговорною командою графіки роботи на наступні два тижні, і доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.

"Детальна доповідь усієї нашої переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, це повинен бути документ історичного рівня, і зараз він досягає саме такого рівня.

