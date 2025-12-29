Інтерфакс-Україна
Події
12:02 29.12.2025

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідним ратифікацію парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України, які мають стати частиною плану завершення російсько-української війни.

"Якщо частина гарантій безпеки надається нашими європейськими партнерами - це Коаліція охочих - які також будуть підтримані парламентами відповідних країн, то я вірю в такі гарантії безпеки і вірю, що вони можуть, передусім мають бути дієвими і можуть бути дієвими", - сказав Зеленський журналістам у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

Відповідаючи на запитання, наскільки достовірними він вважаєте гарантію безпеки з боку США і чи йдеться на перемовинах про вступ України до Європейського Союзу, президент України сказав: "Я вважаю так, що якщо гарантія безпеки для України підтримує президент США, якщо гарантія безпеки України, яку запропонував президент, буде підтримана юридично, а саме буде підтримана в Конгресі США, буде проголосована".

"І якщо ми говоримо про Європейський Союз, ми обговорювали це і з президентом Трампом, і з лідерами Європи, і для України, і всі це визнають, це обов’язкова частина гарантій безпеки", - додав Зеленський.

При цьому він нагадав, що за підсумками перемовин з Трампом той підтвердив сильні гарантії безпеки для України і що вони будуть проголосовані і підтримані в Конгресі США. "Я вважаю, що це дуже сильна домовленість", - наголосив Зеленський.

Президент України назвав важливим, що гарантії безпеки є від Коаліції охочих, включають присутність європейських партнерів, Канади, Японії і "інших наших друзів".

"Сьогодні все це також підтверджено. Ми на це розраховуємо і дуже розраховуємо, що від Коаліції охочих також будуть і гарантії безпеки, і їхня присутність. Вчора у нас була розмова не з усіма лідерами Коаліції охочих через трішки обмежений формат, але я думаю, що важливо проінформувати всіх партнерів і я думаю, що я на ближчий час намагатимусь з’єднатися з прем’єр-міністром Японії і обговорити це", - додав Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 29.12.2025
Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

11:07 29.12.2025
Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

11:01 29.12.2025
Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

10:47 29.12.2025
Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

18:48 24.12.2025
ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

18:04 24.12.2025
Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

16:48 18.12.2025
Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

18:28 16.12.2025
Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

16:34 16.12.2025
США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА