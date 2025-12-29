Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідним ратифікацію парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України, які мають стати частиною плану завершення російсько-української війни.

"Якщо частина гарантій безпеки надається нашими європейськими партнерами - це Коаліція охочих - які також будуть підтримані парламентами відповідних країн, то я вірю в такі гарантії безпеки і вірю, що вони можуть, передусім мають бути дієвими і можуть бути дієвими", - сказав Зеленський журналістам у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

Відповідаючи на запитання, наскільки достовірними він вважаєте гарантію безпеки з боку США і чи йдеться на перемовинах про вступ України до Європейського Союзу, президент України сказав: "Я вважаю так, що якщо гарантія безпеки для України підтримує президент США, якщо гарантія безпеки України, яку запропонував президент, буде підтримана юридично, а саме буде підтримана в Конгресі США, буде проголосована".

"І якщо ми говоримо про Європейський Союз, ми обговорювали це і з президентом Трампом, і з лідерами Європи, і для України, і всі це визнають, це обов’язкова частина гарантій безпеки", - додав Зеленський.

При цьому він нагадав, що за підсумками перемовин з Трампом той підтвердив сильні гарантії безпеки для України і що вони будуть проголосовані і підтримані в Конгресі США. "Я вважаю, що це дуже сильна домовленість", - наголосив Зеленський.

Президент України назвав важливим, що гарантії безпеки є від Коаліції охочих, включають присутність європейських партнерів, Канади, Японії і "інших наших друзів".

"Сьогодні все це також підтверджено. Ми на це розраховуємо і дуже розраховуємо, що від Коаліції охочих також будуть і гарантії безпеки, і їхня присутність. Вчора у нас була розмова не з усіма лідерами Коаліції охочих через трішки обмежений формат, але я думаю, що важливо проінформувати всіх партнерів і я думаю, що я на ближчий час намагатимусь з’єднатися з прем’єр-міністром Японії і обговорити це", - додав Зеленський.