Документ про гарантії США безпеки для України готовий для фіналізації, чекаємо на фідбек – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність документу про гарантії безпеки для України з боку США для фіналізації на рівні голів держав.

"Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку. Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - написав Зеленський в Телеграм у четвер за результатами перемовин української команди у Франції в середу.

За його словами, про результатами перемовин йому повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, делегації України та США провели протягом двох днів перебування у Парижі три зустрічі, під час якої обговорили перспективи завершення російсько-української війни та контакти на рівні лідерів.

З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джошем Груенбаум. З українського боку, крім Умєрова, в перемовинах взяли участь начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу президента Олександр Бевз.