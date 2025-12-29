Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський вважаєте присутність міжнародних військ в Україні необхідною умовою для гарантій безпеки з боку країн-партнерів.

"Якщо чесно, так. Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують", - сказав Зеленський на відповідне запитання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

"І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і, до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародного, інвесторів, впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України", - додав голова держави.