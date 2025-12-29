Інтерфакс-Україна
Події
11:54 29.12.2025

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

1 хв читати
Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський вважаєте присутність міжнародних військ в Україні необхідною умовою для гарантій безпеки з боку країн-партнерів.

"Якщо чесно, так. Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують", - сказав Зеленський на відповідне запитання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

"І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і, до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародного, інвесторів, впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України", - додав голова держави.

Теги: #іноземний_контингент #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 29.12.2025
Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

11:07 29.12.2025
Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

10:47 29.12.2025
Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

16:48 18.12.2025
Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

18:28 16.12.2025
Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

16:34 16.12.2025
США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

16:07 16.12.2025
Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

15:45 16.12.2025
Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

15:17 16.12.2025
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

ОСТАННЄ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА