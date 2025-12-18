Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в ситуації, коли після досягнення мирної угоди для України членство в альянсі буде залишатися недосяжним, то гарантії безпеки мають бути такими, що в разі повторного нападу РФ на Україну наслідки "будуть руйнівними".

Про це він сказав у четвер в Польщі на пресконференції з віце-прем’єр-міністром – міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камиш у Бемово Піске (Польща).

Відповідаючи на запитання журналістів щодо членства України в НАТО, Рютте виділив "принциповий та практичний елементи". "Принциповий елемент, як ви знаєте, полягає в тому, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство. Це Вашингтонський договір. І на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний перехід України до НАТО", - пояснив він.

Щодо практичного елементу, то, за словами генсека НАТО, він полягає в тому, що "зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО – такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще кілька".

"Це практична частина. Отже, залишається питання: якщо буде укладено угоду щодо довгострокового припинення вогню чи повноцінну мирну угоду, як ми можемо запобігти повторному нападу росіян на Україну? Як ми можемо запобігти повторенню того, що сталося після Мінських домовленостей II у 2014-2015 роках? І саме тут вступають у дію гарантії безпеки. І гарантії безпеки, у тому вигляді, у якому вони зараз розробляються, мають три рівні", - зазначив Рютте.

Генсек також детально пояснив, якими саме є ці три рівні. "Перший рівень – це українські збройні сили. Друга лінія оборони – це, звичайно, те, що Коаліція охочих під керівництвом Великої Британії та Франції розробляла протягом останніх кількох місяців стосовно того, як європейці можуть допомогти тут разом з Канадою, щоб забезпечити збереження миру. Третій елемент – це США: американський президент заявив у серпні, що він хоче, щоб США були частиною цих гарантій безпеки. І наразі тривають дискусії щодо того, що саме це означатиме, і як тоді виглядатиме цей колективний пакет гарантій безпеки. Саме це зараз і є предметом дискусії", - конкретизував він.

Рютте наголосив, що обговорення гарантій безпеки для України "надзвичайно важливе. "Тому що після мирної угоди, якщо не НАТО – а (членство в) НАТО з практичних причин зараз неможливе – як ми можемо запобігти подальшому нападу росіян? І Путін повинен знати, що після мирної угоди, якщо він знову спробує напасти на Україну, реакція буде руйнівною. І саме так ми розробляємо ці гарантії безпеки", - запевнив генсек НАТО.