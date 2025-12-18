Інтерфакс-Україна
Події
16:48 18.12.2025

Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

3 хв читати
Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в ситуації, коли після досягнення мирної угоди для України членство в альянсі буде залишатися недосяжним, то гарантії безпеки мають бути такими, що в разі повторного нападу РФ на Україну наслідки "будуть руйнівними".

Про це він сказав у четвер в Польщі на пресконференції з віце-прем’єр-міністром – міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камиш у Бемово Піске (Польща).

Відповідаючи на запитання журналістів щодо членства України в НАТО, Рютте виділив "принциповий та практичний елементи". "Принциповий елемент, як ви знаєте, полягає в тому, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство. Це Вашингтонський договір. І на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний перехід України до НАТО", - пояснив він.

Щодо практичного елементу, то, за словами генсека НАТО, він полягає в тому, що "зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО – такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще кілька".

"Це практична частина. Отже, залишається питання: якщо буде укладено угоду щодо довгострокового припинення вогню чи повноцінну мирну угоду, як ми можемо запобігти повторному нападу росіян на Україну? Як ми можемо запобігти повторенню того, що сталося після Мінських домовленостей II у 2014-2015 роках? І саме тут вступають у дію гарантії безпеки. І гарантії безпеки, у тому вигляді, у якому вони зараз розробляються, мають три рівні", - зазначив Рютте.

Генсек також детально пояснив, якими саме є ці три рівні. "Перший рівень – це українські збройні сили. Друга лінія оборони – це, звичайно, те, що Коаліція охочих під керівництвом Великої Британії та Франції розробляла протягом останніх кількох місяців стосовно того, як європейці можуть допомогти тут разом з Канадою, щоб забезпечити збереження миру. Третій елемент – це США: американський президент заявив у серпні, що він хоче, щоб США були частиною цих гарантій безпеки. І наразі тривають дискусії щодо того, що саме це означатиме, і як тоді виглядатиме цей колективний пакет гарантій безпеки. Саме це зараз і є предметом дискусії", - конкретизував він.

Рютте наголосив, що обговорення гарантій безпеки для України "надзвичайно важливе. "Тому що після мирної угоди, якщо не НАТО – а (членство в) НАТО з практичних причин зараз неможливе – як ми можемо запобігти подальшому нападу росіян? І Путін повинен знати, що після мирної угоди, якщо він знову спробує напасти на Україну, реакція буде руйнівною. І саме так ми розробляємо ці гарантії безпеки", - запевнив генсек НАТО.

Теги: #рютте #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 16.12.2025
Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України, перш ніж обговорювати територіальні питання – ЗМІ

16:34 16.12.2025
США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

16:07 16.12.2025
Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

15:45 16.12.2025
Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

15:17 16.12.2025
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

21:19 09.12.2025
Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

09:24 09.12.2025
Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

17:55 03.12.2025
Генсек НАТО: союзники продовжать невпинно підтримувати Україну

Генсек НАТО: союзники продовжать невпинно підтримувати Україну

10:59 03.12.2025
Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Рада директорів AmCham поповнилася представниками Shield AI та Procter & Gamble, головою переобрано Кошарну

На Одещині перекрили трасу М-15 Одеса – Рені

Двоє загиблих та двоє поранених у Херсонській області через ворожі обстріли

Двох громадян Колумбії взяли у полон у Покровську штурмовики "Скелі"

Освітній заклад у Запоріжжі пошкоджено через російський удар – ОВА

Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

Екіпаж гвинтокрила Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії механізми використання знерухомлених активів РФ

Зеленський: У нас є деякі системи ППО з дефіцитом ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА