Події
01:23 09.01.2026

Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі

У результаті ворожої атаки на столицю постраждали четверо людей, а на території торговельного центру в Деснянському районі зафіксовано займання, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Наразі відомо вже про чотирьох потерпілих від ворожої атаки на столицю", - йдеться в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За його словами, в результаті російської атаки такою зафіксовано займання на території торговельного центру в Деснянському районі столиці.

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Тимчасове обмеження руху для вантажівок введено на дорогах Вінниччини М-30 та Р-33

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

