01:23 09.01.2026
Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі
У результаті ворожої атаки на столицю постраждали четверо людей, а на території торговельного центру в Деснянському районі зафіксовано займання, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Наразі відомо вже про чотирьох потерпілих від ворожої атаки на столицю", - йдеться в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.
За його словами, в результаті російської атаки такою зафіксовано займання на території торговельного центру в Деснянському районі столиці.
Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/2175
https://t.me/tkachenkotymur/2176