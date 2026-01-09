Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі

У результаті ворожої атаки на столицю постраждали четверо людей, а на території торговельного центру в Деснянському районі зафіксовано займання, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Наразі відомо вже про чотирьох потерпілих від ворожої атаки на столицю", - йдеться в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За його словами, в результаті російської атаки такою зафіксовано займання на території торговельного центру в Деснянському районі столиці.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/2175

https://t.me/tkachenkotymur/2176