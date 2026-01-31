У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Києві та Київській області, а також на Одещині в суботу за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, повідомляє ДТЕК у телеграм.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - наголосили там.

Водночас мер столиці Віталій Кличко нагадав, що рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. "Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", - зазначив він.