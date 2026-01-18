Інтерфакс-Україна
У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

У місті Суми фіксуються аварійні відключення електроенергії, що відбуваються поза графіками у зв’язку з низькою напругою в електромережі, повідомляє пресслужба АТ "Сумиобленерго".

Як зазначає, на території Сумської області також додатково введено одну чергу спеціальних графіків аварійних відключень.

"Наразі зʼясовуються причини аварійної ситуації, фахівці працюють надії ліквідацією", - йдеться в повідомленні пресслужби в неділю.

Головною причиною такої ситуації в АТ "Сумиобленерго" називають пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ.

