11:38 15.01.2026

"Укренерго" та обленерго повідомляють про застосування аварійних відключень у частині областей

Станом на 15 січня в Україні аварійні знеструмлення застосовуються в частині областей, повідомило НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі в четвер.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють", - зазначив системний оператор.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, мережеві обмеження продовжуються у столиці, на Київщині та Одещині.

Своєю чергою енергохолдинг "ДТЕК" повідомив про запровадження аварійних відключень на Дніпропетровщині.

Окрім того, про застосування "Укренерго" ГАВ (графіків аварійних відключень) повідомили, зокрема, в четвер в телеграм-каналі як мінімум ще у п’яти компаніях.

"В області застосовано ГАВ! О 8:38 отримано команду від НЕК "Укренерго" ввести додатково ГАВ з 6 по 10 черг", - проінформували в "Полтаваобленерго".

В Сумській області о 08:38 введено ГАВ додатково для 6, 7, 8, 9, 10 черг.

На Чернігівщині застосовано 5 черг ГАВ.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 15 січня з 10:15 ГАВ за командою "Укренерго" застосовано в Черкаській області.

"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі за вказівкою "Укренерго" сьогодні, 15 січня, по Запорізькій області для промислових споживачів введено графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в "Запоріжжяобленерго".

