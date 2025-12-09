Інтерфакс-Україна
Події
16:12 09.12.2025

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

1 хв читати
"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

В більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

"Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак", - наголошує системний оператор.

Він уточнює, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - вказує "Укренерго", зазначаючи, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі може змінитись, вся актуальна інформація на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) в кожному з регіонів, пояснює НЕК.

Як повідомлялося, графіки погодинних відключень у вівторок мали працювати у всіх регіонах цілодобово від 1,5 до 4 черг.

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, уряд готує рішення, щодо перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів.

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 09.12.2025
РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

08:46 09.12.2025
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

18:09 08.12.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

16:58 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

16:37 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

17:56 07.12.2025
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

19:55 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

18:45 05.12.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

10:43 05.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

21:23 04.12.2025
НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

ОСТАННЄ

Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА