"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

В більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

"Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак", - наголошує системний оператор.

Він уточнює, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - вказує "Укренерго", зазначаючи, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі може змінитись, вся актуальна інформація на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) в кожному з регіонів, пояснює НЕК.

Як повідомлялося, графіки погодинних відключень у вівторок мали працювати у всіх регіонах цілодобово від 1,5 до 4 черг.

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, уряд готує рішення, щодо перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів.