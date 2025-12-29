Сибіга поінформував главу МЗС Панами про масштабні удари РФ та мирні зусилля України

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував панамського колегу Хав'єра Мартінеса-Ача про останні масштабні удари РФ та про оновлену інформацію про мирні зусилля.

"Я мав предметну розмову з моїм панамським колегою @javierachapma. Я повідомив його про останні масштабні напади Росії та наголосив на важливості непохитної міжнародної солідарності для досягнення справедливого та тривалого миру", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга проінформував панамського колегу щодо оновленої інформації про мирні зусилля та висловив вдячність за підтримку Панами під час її непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Також він подякував за сприяння участі України в заходах Асоціації держав Карибського басейну під час головування Панами цього року, зокрема за участь Сибіги у заході ACS на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Сторони обговорили ключові питання україно-панамського двостороннього порядку денного, співпрацю в рамках багатосторонніх платформ, а також подальші контакти на різних рівнях.

"Я також подякував панамській стороні за оперативну реакцію на наші запити щодо анулювання ліцензій та вилучення танкерів з російського "тіньового флоту" з суднових реєстрів", - підсумував Сибіга.