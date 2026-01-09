Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав дії США проти танкерів російського тіньового флоту, коментуючи захоплення моторного танкера "Оліна" в Карибському морі у п'ятницю вранці.

"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни". Це судно було внесено до санкцій як частина російського "тіньового флоту". Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильні сигнали порушникам", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, США 8 січня захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, а згодом і моторного танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що серед членів екіпажу Bella-1 є українські громадяни.