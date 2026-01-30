Ускладнення роботи підприємств і транспорту очікується в суботу на сході та в центрі країни через мокрий сніг та ожеледицю

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту у центральних та східних областях України в суботу, 31 січня.

"31 січня у південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях України на суботу оголошено I рівень небезпечності (жовтий).