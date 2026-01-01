На заході України в п’ятницю очікуються сильні пориви вітру

Фото: Pixabay

В західних регіонах України ввечері в четвер та протягом доби в п’ятницю очікується погіршення погодних умов, повідомляє Укргідрометцентр.

"Ввечері 01 січня, впродовж доби 02 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.