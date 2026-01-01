Інтерфакс-Україна
Події
15:02 01.01.2026

На заході України в п’ятницю очікуються сильні пориви вітру

1 хв читати
На заході України в п’ятницю очікуються сильні пориви вітру
Фото: Pixabay

В західних регіонах України ввечері в четвер та протягом доби в п’ятницю очікується погіршення погодних умов, повідомляє Укргідрометцентр.

"Ввечері 01 січня, впродовж доби 02 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Теги: #попередження #пориви_вітру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 29.12.2025
Синоптики попереджають про сильний вітер вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях

Синоптики попереджають про сильний вітер вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях

13:24 26.12.2025
У суботу в західних областях України, крім Закарпатської, очікуються пориви сильного вітру

У суботу в західних областях України, крім Закарпатської, очікуються пориви сильного вітру

13:26 15.12.2025
В Україні вночі та вранці 16 грудня очікуються сильні тумани

В Україні вночі та вранці 16 грудня очікуються сильні тумани

13:48 30.11.2025
На заході України та на Житомирщині у понеділок очікується туман

На заході України та на Житомирщині у понеділок очікується туман

14:20 21.11.2025
Сильний дощ зі снігом накриє західні області України у суботу, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – сильний мокрий сніг

Сильний дощ зі снігом накриє західні області України у суботу, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – сильний мокрий сніг

14:22 16.11.2025
В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

14:06 08.11.2025
Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

13:14 05.11.2025
В Україні в середу ввечері очікується туман – Укргідрометцентр

В Україні в середу ввечері очікується туман – Укргідрометцентр

13:46 23.10.2025
Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

13:45 06.10.2025
На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Єдиний реєстр зброї не працюватиме з вечора 3 січня до ранку 5 січня - МВС

Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА