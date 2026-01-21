Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Президент США Дональд Трамп вважає, що зусилля США в переговорному процесі між РФ та Україною запобігли Третій світовій війні.

"Зараз час НАТО взяти на себе більше відповідальності. Ми допомагаємо їм і з Україною, тому що без нас Путін би вже давно загарбав Україну. Я думаю, що насправді це би вже почалася Третя світова, якби не ми, якби зараз при владі все ще був Джо Байден, то це вже б був початок Третьої Світової", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

Він додав: "Стів Віткофф чудове веде переговори. Ми не розпочнемо Третю Світову… зараз ситуація трошки покращилася".