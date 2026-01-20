Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 102 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 41 авіаційного ударів, застосувавши 38 ракет та скинули 85 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3369 дронів-камікадзе та здійснили 2503 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію.

