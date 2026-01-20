Інтерфакс-Україна
21:14 20.01.2026

Свириденко: Нідерланди надають додаткову допомогу у EUR23 млн на підтримку енергетики України

Королівство Нідерланди оголосило про надання додаткової допомоги у EUR23 млн на підтримку енергетичного сектору України, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ці кошти буде спрямовано на фінансування закупівлі газу, терміновий ремонт електростанцій та постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів", - йдеться у повідомленні прем'єрки у Телеграм.

Вона зазначила, що з урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетики України від Нідерландів у 2026 році становитиме EUR133 млн.

На сайті уряду Нідерландів також повідомили з посиланням на державного секретаря з питань зовнішньої торгівлі та сприяння розвитку Аук'є де Вріс про надання додаткових EUR23 млн. на енергетичну підтримку України. "Підтримка включає закупівлю газу за кордоном, терміновий ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання від голландських компаній, включаючи генератори та кабелі", - йдеться у повідомленні уряду Нідерландів.

