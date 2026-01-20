Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами поза штатом.

Відповідний указ №66/2026 розміщений на сайті глави держави.

Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську, Дніпропетровська область. Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.

Один зі співзасновників ТОВ "Єврокомунсервіс" та групи компаній "Місто для людей", які надають послуги у сфері ЖКГ. Ініціював запуск мережі 4G в Україні.

У серпні 2019 року став народним депутатом України від партії "Слуга народу". З 19 листопада 2019 року пройшов відкритий конкурс на посаду Голови Укравтодору.

У 2021 році призначений на посаду міністра інфраструктури України.

У 2022 році Верховна Рада призначила Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

У травні 2024 році Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.