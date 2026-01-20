Інтерфакс-Україна
Події
17:50 20.01.2026

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

1 хв читати
Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами поза штатом.

Відповідний указ №66/2026 розміщений на сайті глави держави.

Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську, Дніпропетровська область. Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.

Один зі співзасновників ТОВ "Єврокомунсервіс" та групи компаній "Місто для людей", які надають послуги у сфері ЖКГ. Ініціював запуск мережі 4G в Україні.

У серпні 2019 року став народним депутатом України від партії "Слуга народу". З 19 листопада 2019 року пройшов відкритий конкурс на посаду Голови Укравтодору.

У 2021 році призначений на посаду міністра інфраструктури України.

У 2022 році Верховна Рада призначила Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

У травні 2024 році Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Теги: #кубраков #указ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 20.01.2026
Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

17:41 20.01.2026
Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

13:36 20.01.2026
Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

12:59 20.01.2026
Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

21:12 19.01.2026
Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

20:59 19.01.2026
Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

20:46 19.01.2026
Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

20:01 19.01.2026
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

13:58 19.01.2026
ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

21:09 18.01.2026
Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

ОСТАННЄ

Фіктивне батьківство: судитимуть учасників схеми, завдяки якій 25 чоловіків незаконно виїхали з України

"Нафтогаз" і ДНКАР обговорили перспективи взаємодії

Серед першочергових завдань голови АРМА буде доопрацювання реєстру та проведення аудиту - голова конкурсної комісії Риженко

ЧАЕС заживлена від ОЕС України після втрати зв’язку внаслідок атаки РФ у вівторок – Міненерго

Верховний комісар ООН з прав людини обурений триваючими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України

У Раді відсутнє опалення, вода та електрика – нардеп

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Кличко: В Києві без тепла лишаються близько 4 000 будинків

Права підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова суттєво порушуються в Німеччині – омбудсмен

Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки — Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА