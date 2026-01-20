Інтерфакс-Україна
17:36 20.01.2026

Серед першочергових завдань голови АРМА буде доопрацювання реєстру та проведення аудиту - голова конкурсної комісії Риженко

Голова конкурсної комісії з добору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Катерина Риженко назвала основними завданнями нового очільника відомства на початковому етапі імплементацію законодавчих змін, завершення роботи над реєстром активів та співпрацю з комісією з проведення першого зовнішнього незалежного аудиту.

"Але звісно, що чим має займатися АРМА, визначається законом, і конкретні пріоритети діяльності та завдання вже були і будуть у майбутньому озвучені перед його новим керівником Кабміном чи представниками парламенту", – зауважила вона, відповідаючи на питання щодо очікуваних змін від нового керівника щодо діяльності АРМА у бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Риженко додала, що серед ключових пріоритетів також буде впровадження рекомендацій, наданих за результатами майбутньої перевірки діяльності агентства.

За словами голови комісії, формування детального плану виконання цих завдань та безпосередня їх реалізація стануть особистою відповідальністю майбутнього керівника відомства. За її словами, ці кроки є необхідними для ефективної роботи агентства вже на першому етапі після призначення нового очільника.

Як повідомлялось, конкурсна комісія з відбору на посаду голови АРМА в понеділок погодила продовження терміну подачі документів на три тижні – замість 19 січня до 9 лютого 2026 року включно.

