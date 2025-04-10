Бізнесу потрібні передбачуваність, прозорість та можливість фінансування від міжнародних інституцій – СЕО "Метінвесту"

Бізнесу при реконструкції в Україні потрібні передбачуваність, прозорість та можливість отримувати фінансування від міжнародних фінансових інституцій, вважає генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Як великий бізнес ми чекаємо на реконструкцію, відновлення, і ми, безумовно, плануємо брати в ній участь і, безумовно, плануємо отримати від цього вигоду як бізнес, беручи участь у багатьох проектах, які зараз плануються для України. І в цьому відношенні я був дуже радий почути, що фундаментом є інфраструктура, тому що це те, з чого ви починаєте. І найважливіше – не просто відновити інфраструктуру, а заново винайти її та зробити кращою, можливо, зробити сучаснішою", - сказав СЕО на бізнес-саміті "Україна-ЄС" в Брюсселі у четвер.

За його словами, Україні потрібне відновлення інфраструктури - не лише фізичної, а й правової, регуляторні рамки, особливо коли йдеться про рамки природних монополій.

"Коли ми говоримо про інфраструктуру, знову ж таки, те, що мене добре резонує, це те, що коли говорили не лише про фізичну інфраструктуру, а й про правову інфраструктуру, про регуляторні рамки, особливо коли йдеться про рамки природних монополій, було справедливо сказано, що бізнесу потрібна передбачуваність, бізнесу потрібна прозорість", - підкреслив Риженков.

При цьому він додав, що Україні також потрібно реконструювати, або, радше, переосмислити, в рамках процесу вступу до Європейського Союзу: "і це дуже важливо як для великого бізнесу, так і для малого".

"Нарешті, фінансова база, яку пропонують міжнародні фінансові інституції. Очевидно, що дуже важливо, коли міжнародні фінансові інституції приходять у країну, і коли вони висловлюють такий вотум довіри, вотум розуміння, щоб інші фінансові інституції наслідували цей приклад. І це добре, коли це стосується державних проектів чи державних проектів, але ми також дуже хочемо побачити, коли це дійде до середнього та малого бізнесу, можливо, навіть великого бізнесу, спільних проектів. І це точно допоможе прискорити процес навіть у нинішній ситуації", - резюмував топ-менеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи і США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".