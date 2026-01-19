Інтерфакс-Україна
Економіка
19:51 19.01.2026

Трійку лідерів рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2025р сформували Укрексімбанк, ПриватБанк та ОТП Банк

Державні Укрексімбанк і ПриватБанк за підсумками 2025 року посіли перші два місця в загальному рейтингу первинних дилерів облігацій внутрішньої державноїпозики (ОВДП), при цьому порівняно з 2024 роком вони помінялися позиціями, повідомило Міністерство фінансів України.

За його даними, третю позицію посів банк з іноземним капіталом ОТП Банк, який піднявся з п’ятого місця роком раніше.

Першу п’ятірку рейтингу замикають два державні банки. Четверте місце зберіг Укргазбанк, тоді як п’яту позицію посів Сенс Банк, який у 2024 році був на сьомому місці.

Другу п’ятірку рейтингу відкриває Кредобанк, який піднявся найбільше серед усіх учасників (11-е місце у 2024 році), далі розташувалися Райффайзен Банк (8) та Ощадбанк (6).

Дев’яте місце посів банк "Південний", продемонструвавши найбільше зниження позицій у рейтингу, опустившись з третього місця у 2024 році. Десяте місце за собою зберіг ПУМБ.

Останню 11-ту позицію за підсумками 2025 року, посів Сітібанк, опустившись на дві позиції в порівнянні з 2024 роком.

Станом на 1 грудня 2025 року у власності Укрексімбанку були ОВДП на 59,6 млрд грн (роком раніше - 72,6 млрд грн), ПриватБанку - 367,6 млрд грн (330,8 млрд грн), ОТП Банку – 17,1 млрд грн (15,7 млрд грн), Укргазбанку - 50,6 млрд грн (51,6 млрд грн), Сенс Банку – 30,4млрд грн (27,3 млрд грн), Кредобанку - 8,4 млрд грн (10,0 млрд грн), Райффайзен Банку - 37,9 млрд грн (28,1 млрд грн), Ощадбанку - 181,4 млрд грн (170,3 млрд грн), банку "Південного" - 6,3 млрд грн (4,1 млрд грн), ПУМБу - 29,6 млрд грн (34,3 млрд грн), Сітібанку - 7,5 млрд грн (10,6 млрд грн).

Серед банків, які не є первинними дилерами, найбільшими портфелями ОВДП володіли Укрсиббанк - 25,3 млрд грн, Універсал Банк (mono) – 14,1 млрд грн, Креді Агріколь банк – 9,8 банк млрд грн, банк "Глобус"– 8,8 млрд грн та ТАСкомбанк – 7,8 млрд грн.

 

 

Теги: #лідери #овдп #рейтинги

