19:41 09.12.2025

Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні і подякував його, зокрема, за внесок країни в програму PURL для підтримки української ППО.

"Обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, і дипломатичну роботу з партнерами. Вдячний за готовність допомагати. Поінформував про ситуацію в Україні, на фронті, у забезпеченні нашої стійкості", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

"Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою та паном премʼєр-міністром", - додав він.

 

Теги: #лідери #канада #розмова

