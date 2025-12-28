Путін і Трамп узгодили створення "двох робочих груп" щодо мирної угоди в Україні та подальшу телефонну розмову після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

Путін погодився з пропозицією президента США Дональда Трампа продовжити роботу щодо врегулювання конфлікту в Україні у рамках "двох робочих груп" та домовився про наступну телефонну розмову з Трампом після зустрічі президента США з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Мар-а-Лаго, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.

"Для їх остаточного припинення бойових дій потрібно перш за все, звичайно, від Києва сміливе і відповідальне політичне рішення, що йде в руслі роботи, що проводиться по російсько-американському каналу. Це рішення, що стосується Донбасу, українське керівництво мало б ухвалити без зволікання", — цитують Ушакова.

Він також зазначив, що під час розмови, яка тривала близько години Путін погодився з пропозицією американської сторони продовжити роботу щодо врегулювання навколо України у рамках двох спеціально створюваних робочих груп. Одна з них займатиметься питаннями безпеки, інша — економічною сферою. Параметри початку їхньої роботи буде узгоджено додатково, очевидно на початку січня.

За інформацією Ушакова, Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися оперативно зв’язатися телефоном після зустрічі президента США з Зеленським сьогодні ввечері.

Свою подальшу розмову з Путіним після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп підтвердив також під час спілкування з пресою, коли привітав українськго президента в Мар-а-Лаго.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп в соціальній мережі Truth Social зазначив, що мав "хорошу та дуже продуктивну" розмову з Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.