Інтерфакс-Україна
Події
01:41 29.12.2025

Європейські лідери привітали прогрес у мирних переговорах щодо України після розмови Зеленського і Трампа

3 хв читати

Європейські лідери позитивно оцінили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та подальшої телефонної розмови за участі лідерів країн Європи, наголосивши на необхідності спільних зусиль для досягнення справедливого і міцного миру та посилення тиску на Росію.

Після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида, США) президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром", — написав Стубб в соцмережі Х.

Президент Польщі Кароль Навроцький, за інформацією Канцелярії президента, під час відеоконференції підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що від початку повномасштабної агресії РФ аеропорт Жешув-Ясьонка слугував хабом для понад 90% допомоги Україні.

"Позиція Польщі під час підписання мирної угоди матиме вирішальне значення. Сьогоднішня розмова демонструє, що всі домовленості про мир і безпеку в регіоні повинні бути досягнуті між усіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією", - зазначено в повідомленні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про позитивні результати розмови. "Був хороший прогрес, який ми вітали. Європа готова продовжувати працювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес. Першорядним для цих зусиль є залізні гарантії безпеки з першого дня", — заявила вона.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також привітав досягнутий прогрес. "Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню", — написав він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії. "Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир. Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією", — наголосив він у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Мар-а-Лаго.

Міністри закордонних справ європейських країн також підтвердили підтримку України. Глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл повідомив про подальші кроки на мирних переговорах у Маямі та підкреслив необхідність посилення тиску на РФ.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та за міцний мир. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб покласти край її війні", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа оптимістичними. "Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити Путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони", — заявив він.

Джерела: https://x.com/alexstubb/status/2005394371798073659?s=46

https://x.com/prezydentpl/status/2005394034269761785?s=46

https://x.com/vonderleyen/status/2005402514339049476?s=46

https://x.com/michealmartintd/status/2005408222686138718?s=46

https://x.com/minpres/status/2005407585206194626?s=46

https://x.com/ministerbz/status/2005405941236461960?s=46

https://x.com/janlipavsky/status/2005408054087696474?s=46

Теги: #лідери #європейські #реакції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:48 29.12.2025
РФ не погодилася на зупинку вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

РФ не погодилася на зупинку вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

00:47 29.12.2025
Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

00:45 29.12.2025
Трамп: до робочої групи з боку США увійдуть зокрема Віткофф, Кушнер, Рубіо

Трамп: до робочої групи з боку США увійдуть зокрема Віткофф, Кушнер, Рубіо

00:38 29.12.2025
Трамп: питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Трамп: питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

22:15 27.12.2025
Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

21:46 12.12.2025
У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

21:37 09.12.2025
Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

19:41 09.12.2025
Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

00:25 09.12.2025
Зеленський повідомив Рютте, Кошту та фон дер Ляєн про результати перемовин зі США

Зеленський повідомив Рютте, Кошту та фон дер Ляєн про результати перемовин зі США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

Трамп заявив про готовність приїхати до України та виступити у парламенті

РФ НЕ ПОГОДИЛАСЯ НА ЗУПИНКУ ВОГНЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РЕФЕРЕНДУМУ - ТРАМП

Трамп анонсував продовження розмови із Зеленським у понеділок

Зеленський: Умєров, Кислиця та Гнатов продовжать роботу у переговорній групі

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УМЄРОВ, КИСЛИЦЯ ТА ГНАТОВ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ У ПЕРЕГОВОРНІЙ ГРУПІ

Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

ТРАМП: ПИТАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНТРОЛЮ ТА ДОНБАСІ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНЕ, АЛЕ ПРОГРЕС У НЬОМУ Є

КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА США ЗУСТРІНУТЬСЯ У НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ, ЩОБ ФІНАЛІЗУВАТИ ОБГОВОРЕНІ ПИТАННЯ З ТРАМПОМ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА