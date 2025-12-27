Інтерфакс-Україна
Події
22:15 27.12.2025

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн розмови з європейськими лідерами обговорив із ними ключові документи, які планується обговорити завтра з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорювали ключові документи, про які ми будемо говорити завтра з президентом Трампом. Головні документи: не всі деталі знають європейці. Вони й не могли знати всі деталі поки що, тому що ми працювали в двосторонньому форматі, плюс кілька країн європейців, а потім доєдналися всі інші", - сказав Зеленський журналістам у Канаді.

Президент зазначив, що після зустрічі з Трампом, "ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які в нас є, обговорити їх".

За словами Зеленського, є гарантії безпеки від США, але також гарантії безпеки, які залежать від європейців.

Теги: #лідери #європа #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 27.12.2025
Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

19:41 27.12.2025
Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

17:28 27.12.2025
Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

14:26 27.12.2025
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

14:04 27.12.2025
Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

13:45 27.12.2025
Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

13:44 27.12.2025
Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

13:32 27.12.2025
Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

13:29 27.12.2025
Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

ВАЖЛИВЕ

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський прибув до Канади

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Посадові оклади соцпрацівників з 1 січня зростуть у 2,5 рази – міністр

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області

Зеленський прибув до Канади

Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА