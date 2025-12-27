Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн розмови з європейськими лідерами обговорив із ними ключові документи, які планується обговорити завтра з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорювали ключові документи, про які ми будемо говорити завтра з президентом Трампом. Головні документи: не всі деталі знають європейці. Вони й не могли знати всі деталі поки що, тому що ми працювали в двосторонньому форматі, плюс кілька країн європейців, а потім доєдналися всі інші", - сказав Зеленський журналістам у Канаді.

Президент зазначив, що після зустрічі з Трампом, "ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які в нас є, обговорити їх".

За словами Зеленського, є гарантії безпеки від США, але також гарантії безпеки, які залежать від європейців.